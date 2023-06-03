Оверчук заявил о прогрессе в разблокировке транспортных сетей Азербайджана и Армении

Наблюдается прогресс в согласовании разблокировки транспортных коммуникаций Азербайджана и Армении. Об этом в пятницу, 2 июня, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук по итогам заседания трехсторонней рабочей группы России, Азербайджана и Армении.

«Заседание прошло в конструктивной атмосфере. С удовлетворением констатирован существенный прогресс в согласовании модальностей разблокирования транспортных коммуникаций между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ.

Также Оверчук добавил, что рабочей группе удалось достигнуть общего понимания касательно конкретных шагов по восстановлению железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх — Джульфа — Мегри — Горадиз.

Результаты заседания будут доложены лидерам стран рабочей группы. Стороны договорились о продолжении работы.

25 мая в Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьером-министром Армении Николом Пашиняном.

Тогда российский лидер отметил, что ситуация между Баку и Ереваном движется к урегулированию, несмотря на некоторые сложности. Он подчеркнул, что препятствия для урегулирования отношений между странами по большому счету являются «чисто техническими вопросами», они преодолимы.

22 мая Пашинян заявил, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. Он выразил надежду на то, что страны смогут договориться о подписании мирного соглашения в ближайшее время.

Отношения двух стран обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.