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Число погибших при столкновении поездов в Индии превысило 200 человек

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Фото: Соцсети
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В Индии в результате столкновения поездов погибли 207 человек, более 900 пострадали. Об этом сообщила газета Hindustan Times 3 июня.

После аварии люди остались запертыми в вагонах поездов и под обломками. По словам местных властей, число погибших растет, так как есть много серьезных травм головы. К месту инцидента привлекли более 700 сотрудников службы экстренной помощи, полиции и спасателей, передает The Washington Post.

«Я отдал приказ провести расследование на высоком уровне, чтобы выяснить, почему произошла эта авария», — сказал министр железных дорог Ашвини Вайшнав.

Поезда столкнулись в штате Одиша возле станции Баханага вечером 2 июня. Представитель министерства железных дорог Амитабх Шарма заявил, что это были пассажирский Coromandel Express, направлявшийся из Калькутты в Ченнай, и грузовой поезд, следовавший из Бангалора в Калькутту.

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