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Российские военные вовремя выявили диверсантов и лишили врага шансов на успех

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Отделение под командованием младшего сержанта Александра Драшко доставляло продовольствие и боеприпасы на передовой пункт управления одного из подразделений российских войск, когда была замечена группа готовящих засаду диверсантов. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в субботу, 3 июня, рассказали в Минобороны РФ.

Продвигаясь по маршруту, Драшко заметил в лесополосе группу вооруженных украинских националистов, готовящих засаду, и принял решение дать бой врагу. После непродолжительного боестолкновения противник понес потери и отступил. А отделение младшего сержанта Драшко своевременно и без потерь доставило груз на пункт управления.

В свою очередь, майор Константин Задера вместе с вверенным ему батальоном оборонял населенный пункт, когда диверсионно-разведывательные группы националистов начали очередной артобстрел.

Некоторые снаряды попали в район стоянки замаскированной техники. Тогда майор с подчиненными бросились ее спасать и вывели из-под огня три единицы техники, в том числе машину закрытой спутниковой связи, без которой управление подразделением стало бы невозможным.

Во время отражения атаки майор Задера также уничтожил два автомобиля с находящимися в них боевиками. В результате атака противника была отбита и сохранена вверенная батальону техника.

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Днем ранее, 2 июня, Минобороны сообщало, как младший сержант Ачын Монгуш обеспечивал бесперебойную связь батальонной тактической группе, которая закрепилась в лесу, когда противник попытался их вытеснить и приступил к обстрелу позиций ВС РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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