Таксистам-физлицам запретят работать больше 12 часов в сутки с начала сентября

С 1 сентября 2023 года таксисты-физлица не смогут работать более 12 часов в сутки. Об этом сказано в постановлении правительства РФ, опубликованном в пятницу, 2 июня.

«Нормальная продолжительность рабочего времени физлица (водителя такси — Ред.) должна составлять не более 40 часов в календарную неделю», — цитирует документ TACC.

Согласно нормам рабочего времени и отдыха данной категории водителей, продолжительность ежедневного рабочего времени не должна превышать восемь часов. При этом при суммированном учете допускается 10 часов рабочего времени в день. Продление этого срока возможно на два часа для завершения заказа.

Постановление будет действовать до 1 марта 2029 года.

Ранее, 4 апреля, вице-президент Центра экономики инфраструктуры (ЦЭИ) Максим Фадеев в беседе с «Известиями» заявил, что предложение запретить таксистам работать больше 12 часов существенно не повлияет на рост тарифов. Он объяснил, что для повышения безопасности перевозок нужно обеспечить высокую долю водителей, выполняющих данные ограничения. Однако, по словам эксперта, на данный момент обойти ограничения довольно легко.

2 марта автоэксперт, обозреватель «Известий» Роман Солдатов оценил идею Минтранса об ограничении времени работы таксистов. Он посчитал, что ведомство в очередной раз предлагает регулировать работу таксистов без учета реальной ситуации. В частности, по его словам, для того чтобы не было рисков того, что водитель может быть нездоров или не выспался, просто необходимо наладить процедуру выдачи путевых листов.