Белый дом назвал тему принятия Украины в НАТО не первостепенной в повестке

США сосредоточены на усилиях по поддержке Украины, вопрос принятия страны в НАТО не первостепенный, отметила 2 июня на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Как мы уже много раз говорили, мы сосредоточены на том, что можем сделать для поддержки Украины. Мы были привержены [военной помощи Украине] последние 15 месяцев и продолжим это делать», — сказала она.

Жан-Пьер напомнила, что в Североатлантический альянс придерживается политики открытых дверей.

«Любое решение альянса должно приниматься 31 членом и страной, которая намерена вступить», — добавила представитель Белого дома, отметив, что пока США стараются оказать Украине военную поддержку.

В частности, США 31 мая заявили о выделении нового пакета военной помощи Киеву на сумму $300 млн. Как сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, в него войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, ПЗРК Stinger, системы ПВО Avenger и другое вооружение.

1 июня американский президент Джо Байден в очередной раз заявил, что поддержка Украины со стороны американского народа не ослабнет. Он заверил выпускников академии ВВС США в том, что страна всегда будет поддерживать демократию в мире.

В этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен назвал задачей НАТО увеличение поддержки Киева для успеха контрнаступления. Также страны альянса, по словам госсекретаря, намерены помочь Украине усилить ее «среднесрочный и долгосрочный потенциал сдерживания и обороны».

Он также анонсировал выделение нового пакета помощи Украине на саммите НАТО в Вильнюсе. Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11–12 июля.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.