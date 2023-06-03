Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден и Фредериксен обсудят в Белом доме подготовку пилотов ВСУ для F-16
Мир
Бортников назвал Украину плацдармом для войны Запада против России
Общество
В России запретили использовать автомобили с шинами не по сезону
Мир
Прототип героя фильма «1+1» Филипп Поццо ди Борго умер в Марракеше
Мир
Белый дом назвал тему принятия Украины в НАТО не первостепенной в повестке
Мир
Россия призвала США возобновить диалог с КНДР
Мир
Лукашенко рассказал о действующем контакте спецслужб СНГ
Мир
Байден намерен подписать законопроект о повышении потолка госдолга США 3 июня
Мир
Сербия будет ждать представителей ЕС и США для обсуждения ситуации в Косово 5 июня
Авто
В РФ утвердили список неисправностей для запрета эксплуатации автомобиля
Мир
Зеленский пожаловался на дефицит ЗРК Patriot для Украины
Мир
Сотрудники службы безопасности в аэропорту Лондона проведут еще 33 забастовки

Байден и Фредериксен обсудят в Белом доме подготовку пилотов ВСУ для F-16

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Senior Airman Brooke Moeder
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский президент Джо Байден обсудит с премьер-министром Дании Метте Фредериксен подготовку пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) к работе на истребителях четвертого поколения, включая F-16. Встреча состоится 5 июня в Белом доме, сообщила на брифинге пресс-секретарь президента Карин Жан-Пьер.

«Я полагаю, наши совместные усилия по подготовке украинских пилотов к применению истребителей четвертого поколения, включая F-16, будут одной из тем разговора», — сказала она, отметив, что повестка предполагается широкая.

По словам Жан-Пьер, президент США и премьер-министр Дании обсудят усилия союзников по НАТО и близких партнеров в деле укрепления трансатлантической безопасности и обеспечения экономического развития.

Гарантия безответственности: Варшава пообещала Киеву новые истребители
Как очередные поставки вооружения повлияют на ход СВО и о чем еще договорился Зеленский во время своего визита в Польшу

Дания одной из первых европейских стран заявила о готовности обучать украинских пилотов управлять американскими истребителями F-16. 19 мая исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил об этом в Twitter.

29 мая Метте Фредериксен заявила, что правительство Дании увеличит взнос в фонд помощи Украине на 7,5 млрд датских крон (чуть более $1 млрд). По ее словам, средства на увеличение взноса поступят из общественного фонда.

19 мая помощник президента США Джейк Салливан анонсировал серию переговоров с союзниками, по итогам которых будет решено, кто и в каком количестве будет поставлять Украине истребители F-16. Он также пообещал, что на все истребители, поставляемые США и другими странами, распространяется обязательство не наносить удары по территории России.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский в начале мая выразил уверенность в том, что Запад поставит Киеву боевые самолеты, когда украинские войска перейдут в наступление.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023