Байден и Фредериксен обсудят в Белом доме подготовку пилотов ВСУ для F-16

Американский президент Джо Байден обсудит с премьер-министром Дании Метте Фредериксен подготовку пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) к работе на истребителях четвертого поколения, включая F-16. Встреча состоится 5 июня в Белом доме, сообщила на брифинге пресс-секретарь президента Карин Жан-Пьер.

«Я полагаю, наши совместные усилия по подготовке украинских пилотов к применению истребителей четвертого поколения, включая F-16, будут одной из тем разговора», — сказала она, отметив, что повестка предполагается широкая.

По словам Жан-Пьер, президент США и премьер-министр Дании обсудят усилия союзников по НАТО и близких партнеров в деле укрепления трансатлантической безопасности и обеспечения экономического развития.

Дания одной из первых европейских стран заявила о готовности обучать украинских пилотов управлять американскими истребителями F-16. 19 мая исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил об этом в Twitter.

29 мая Метте Фредериксен заявила, что правительство Дании увеличит взнос в фонд помощи Украине на 7,5 млрд датских крон (чуть более $1 млрд). По ее словам, средства на увеличение взноса поступят из общественного фонда.

19 мая помощник президента США Джейк Салливан анонсировал серию переговоров с союзниками, по итогам которых будет решено, кто и в каком количестве будет поставлять Украине истребители F-16. Он также пообещал, что на все истребители, поставляемые США и другими странами, распространяется обязательство не наносить удары по территории России.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский в начале мая выразил уверенность в том, что Запад поставит Киеву боевые самолеты, когда украинские войска перейдут в наступление.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.