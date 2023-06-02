Губернатор Белгородской области сообщил о гибели двух человек после обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Соболевка Валуйского городского округа, в результате чего, по предварительным данным, погибли два человека. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 2 июня.

«Снаряды «Града» были выпущены по частному сектору. По предварительным данным, два человека погибли. В момент обстрела они находились во дворах собственных жилых домов. От полученных травм они скончались на месте», — написал он в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что пострадали шесть человек, включая двух детей, их доставили в больницу. Так, в центральную районную больницу доставили 13-летнего мальчика с закрытым переломом левого плеча и 11-летнюю девочку с осколочными ранениями левого глаза.

Двое мужчин получили множественные осколочные ранения, один которых в тяжелом состоянии, второй в состоянии среднего степени тяжести. Две женщины получили осколочные ранения нижних конечностей, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Отмечается, что в двух частных жилых домовладениях от прямого попадания снаряда загорелись хозпостройка и гараж, на месте работают пожарные. При этом повреждения выявлены еще в четырех домовладениях: пробита крыша, посечены фасады и заборы, выбиты окна.

В конце мая украинские войска начали обстрелы Шебекино. При атаке 31 мая пострадали четыре человека. На фоне ударов власти Белгородской области вывезли 300 детей из Шебекинского и Грайворонского округов в Воронеж. Обстрелы продолжились и 1 июня, погибших не было.

В Шебекинском городском округе запретили до 30 июня движение транспорта.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 2 июня сообщил, что число раненых в результате атаки со стороны украинских войск за прошедшие сутки достигло 16 человек.

Ранее в этот день он также рассказал о новом обстреле, который ВСУ нанесли по дороге в Шебекинском округе. В результате него погибли две женщины, ехавшие в автомобиле. В другой машине пострадали двое мужчин. Они получили осколочные ранения грудной клетки и нижних конечностей.

Как заявил корреспондент «Известий» Александр Сафиулин, ВСУ при обстреле Шебекино 2 июня целенаправленно наносили удары по частному сектору.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.