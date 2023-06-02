Байдену не понадобилась медицинская помощь после падения

Президенту США Джо Байдену после падения на церемонии вручения дипломов не понадобилось медицинское обследование, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в пятницу, 2 июня.

«Президент чувствует себя хорошо. Некоторые из вас видели вчера его на Южной лужайке Белого дома, когда он сам высказался на эту тему», — сказала Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга, опубликованного на YouTube-канале администрации американского президента.

В четверг Байден, находясь на трибуне во время награждения выпускников Академии ВВС США, споткнулся и упал. Охрана помогла ему подняться и пройти к сиденьям.

Еще один инцидент с падением американского президента произошел 22 февраля. Байден споткнулся и упал на трапе самолета при отлете из Варшавы.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. В пятницу, 2 июня, кандидат от Республиканской партии на пост президента США и бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли усомнилась в силах Байдена закончить второй президентский срок.