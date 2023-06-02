Минимум 70 человек погибли при столкновении поездов в Индии

Число пострадавших при столкновении поездов в Индии составляет уже более 400 человек, сообщает агентство Press Trust of India (PTI) в пятницу, 2 июня.

По данным агенства, погибшими считаются 70 человек. При этом местные жители утверждают, что число жертв может приближаться к 100.

Репортер PTI сообщил, что несколько человек оказались в ловушке под сошедшими с рельсов вагонами, и местные жители помогали спасателям вытаскивать их из-под обломков, но спасению мешает темнота.

По словам официальных лиц, более 350 человек были госпитализированы. Все частные и государственные больницы в близлежащих районах, включая столицу штата Бхубанешвар, были приведены в состояние повышенной готовности.

Поезда столкнулись в штате Одиша возле станции Баханага вечером 2 июня. Представитель министерства железных дорог Амитабх Шарма заявил, что это были пассажирский Coromandel Express, направлявшийся из Калькутты в Ченнаи, и грузовой поезд, следовавший из Бангалора в Калькутту.