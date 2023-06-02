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Предприниматель погиб при подрыве машины в Михайловке Запорожской области

Рогов: в Михайловке подорвали автомобиль, погиб местный предприниматель
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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В Михайловке Запорожской области был подорван автомобиль местного предпринимателя, он погиб на месте. Об этом сообщил в пятницу, 2 июня, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В момент взрыва в автомобиле был владелец авто, погибший на месте, и еще три пассажира», — написал он в своем Telegram-канале.

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О том, что в центре Михайловки произошел взрыв также сообщил ранее в этот день Рогов. Тогда отмечалось, что произошел теракт.

Ранее, 26 мая, он также рассказал, что в Энергодаре Запорожской области предотвращен террористический акт, готовившийся в отношении журналиста одного из федеральных СМИ. Рогов заявил, что к подготовке «громкого теракта» причастна украинская сторона. Других данных не приводилось.

В конце апреле врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что диверсионная группа с Украины организовала взрыв на территории локомотивного депо в Мелитополе.

После начала проведения Россией специальной военной операции (СВО) по защите населения Донбасса в феврале 2022 года киевский режим не оставляет попыток диверсий на территории РФ. Решение о проведении СВО было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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