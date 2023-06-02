«Известия» показали кадры повреждений школы и больницы в Донецке

В результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских сил были повреждены школа и больница. Кадры последствий в пятницу, 2 июня, есть в распоряжении «Известий».

На видео запечатлены разрушения здания городской школы № 41 — проломанная крыша при прямом попадании снаряда. Кроме того, на кадрах видны повреждения стен городской клинической больницы № 21.

Ранее в этот день мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о возгорании в многоквартирном доме в Куйбышевском районе в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также, по его информации, в результате атаки погиб мужчина 1951 года рождения. Кроме того, в Петровском районе города погибли три человека.

Тогда представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили о том, что украинские силы выпустили десять ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Тип РСЗО не уточняли.

До этого, утром 2 июня, за час украинские военные выпустили по городу 20 снарядов натовского калибра 155 мм. В частности, обстрел велся по Киевскому, Петровскому и Куйбышевскому районам.

Украинская армия продолжает подвергать обстрелам территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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