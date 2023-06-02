В Донецке прогремело четыре взрыва

В нескольких районах Донецка, в том числе в центре, в пятницу, 2 июня, прогремело четыре взрыва, сообщает ТАСС.

Звуки взрывов были слышны, в частности, в Ворошиловском и Калининском районах.

По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в этот же день корреспондент «Известий» Валентин Трушнин сообщил о работе ПВО в небе над Донецком.

До этого, 2 июня, по информации представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК, за час украинские военные выпустили по городу 20 снарядов натовского калибра 155 мм. В частности, обстрел велся по Киевскому, Петровскому и Куйбышевскому районам.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе.