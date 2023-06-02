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Рогов сообщил о взрыве в центре Михайловки Запорожской области

Рогов: в центре Михайловки произошел взрыв, предположительно, совершен теракт
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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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В центре поселка Михайловка Запорожской области раздался взрыв. Об этом 2 июня сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Согласно предварительной информации, произошел теракт.

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Ранее 2 июня Рогов сообщал, что в городе Бердянске Запорожской области прозвучало несколько взрывов. Он предположил, что это может быть попытка ракетного обстрела населенного пункта украинскими боевиками, которую сопровождает работа сил российской противовоздушной обороны (ПВО).

Позже в этот день власти города сообщали, что армия Украины нанесла удар по территории морского порта Бердянска. Атака была произведена около 12:00. В результате удара пострадали девять человек. Как добавил Рогов, по предварительным данным, украинские войска осуществили обстрел с использованием дальнобойных ракет Storm Shadow британского производства.

В тот же день Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли больничный городок в поселке Розовка Запорожской области. О пострадавших не сообщалось.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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