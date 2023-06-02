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Рок-фестиваль «Нашествие» в Калужской области переносится на 2024 год

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Музыкальный рок-фестиваль «Нашествие» в Калужской области в этом году не состоится, мероприятие решено перенести на 2024 год. Об этом 2 июня сообщил глава региона Владислав Шапша.

Как объяснил губернатор, целесообразность проведения мероприятия широко обсуждалась жителями области и вызвала противоречивые отклики.

«С одной стороны, мы становимся домом для главного музыкального события страны. С другой стороны, в ходе дискуссии справедливо звучали мнения, что сейчас для «Нашествия» не то время», — отметил Шапша в своем Telegram-канале.

Он добавил, что принял окончательное решение об отмене фестиваля после общения с организаторами и представителями правоохранительных органов.

В свою очередь, гендиректор фестиваля Евгения Киселева сообщила, что фестиваль в этом году не будут проводить из соображений безопасности, пишет «РИА Новости».

«Нашествие» планировалось провести с 4 по 6 августа в Калужской области у деревни Митяево в Боровском районе. По словам Киселевой, в 2024 году фестиваль состоится уже в другом месте — у деревни Аристово того же района.

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Председатель жюри конкурса и программный директор «Нашего радио» Игорь Паньков в беседе с журналистами РЕН ТВ 16 мая сообщил, что жюри получило 3 тыс. заявок на участие в фестивале.

В апреле организаторы музыкального фестиваля «Нашествие-2023» объявили список артистов, которые должны были выступить на мероприятии. Среди участников были группы «25/17», «Алиса», «Ария», «Жуки», «Калинов Мост», «Крематорий», «Чайф», «Чиж и компания», а также певцы Вячеслав Бутусов, Вадим Самойлов и Сергей Галанин.

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