Губернатор Нижегородской области рассказал о восстановлении Прилепина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин опубликовал в своем Telegram-канале фото с писателем Захаром Прилепиным, пострадавшим во время совершенного против него теракта.

«Навестил Захара. Сейчас достаточно сложный этап, ведь ему, по сути, нужно заново учиться ходить после всех операций и полученных травм. Но Захар – офицер, настрой у него боевой, так что со всем справится! Здоровья», — отметил Никитин.

Ранее, 26 мая, Прилепин поделился в своих соцсетях, что перенес минимум четыре сложнейшие операции. Говоря о самочувствии, писатель отмечал, что чувствует себя бодро.

Днем ранее, 25 мая, в пресс-службе Прилепина сообщили «Известиям», что писатель уже самостоятельно садится в постели. Отмечается, что его состояние стабильное. Он продолжает лечение и реабилитацию. Прилепина перевели в обычную палату из интенсивной терапии.

Покушение на Прилепина было совершено 6 мая в Нижегородской области. Там подорвали его машину Audi Q7, в момент взрыва он ехал в автомобиле. Соратник Прилепина Александр Шубин, находившийся на пассажирском сиденье, погиб.

По делу о взрыве был задержан предполагаемый организатор преступления Александр Пермяков. Он сообщил, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. Мужчина заложил взрывное устройство на дороге и позже привел его в действие дистанционно. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт», Пермяков был арестован на два месяца.