Реклама
Прямой эфир
Мир
Умер лауреат премии «Оскар» Гленн Фарр
Мир
Республиканцы усомнились в силах Байдена закончить второй президентский срок
Политика
В Госдуме назвали уловкой слова госсекретаря Блинкена о россиянах и США
Мир
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Мир
США намерены продолжать уведомлять Россию о запусках ракет и учениях
Общество
Москву накрыл сильный ливень с грозой
Мир
В Европарламенте оценили риск прямой эскалации после решения США по ДСНВ
Мир
Два человека погибли и 12 пострадали при пожаре в Риме
Авто
Ford отозвала более 140 тыс. кроссоверов Lincoln из-за рисков возгорания
Культура
Рок-фестиваль «Нашествие» в Калужской области перенесли на 2024 год
Общество
Источник сообщил о задержании двух белгородских бизнесменов
Политика
Лавров обсудил с главой МИД Ирана перспективы возобновления СВПД
Сюжет:

Губернатор Нижегородской области рассказал о восстановлении Прилепина

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин опубликовал в своем Telegram-канале фото с писателем Захаром Прилепиным, пострадавшим во время совершенного против него теракта.

«Навестил Захара. Сейчас достаточно сложный этап, ведь ему, по сути, нужно заново учиться ходить после всех операций и полученных травм. Но Захар – офицер, настрой у него боевой, так что со всем справится! Здоровья», — отметил Никитин.

Подрывные технологии: как было организовано покушение на Захара Прилепина
Теракт могла готовить группа диверсантов численностью до десяти человек, полагают эксперты

Ранее, 26 мая, Прилепин поделился в своих соцсетях, что перенес минимум четыре сложнейшие операции. Говоря о самочувствии, писатель отмечал, что чувствует себя бодро.

Днем ранее, 25 мая, в пресс-службе Прилепина сообщили «Известиям», что писатель уже самостоятельно садится в постели. Отмечается, что его состояние стабильное. Он продолжает лечение и реабилитацию. Прилепина перевели в обычную палату из интенсивной терапии.

Покушение на Прилепина было совершено 6 мая в Нижегородской области. Там подорвали его машину Audi Q7, в момент взрыва он ехал в автомобиле. Соратник Прилепина Александр Шубин, находившийся на пассажирском сиденье, погиб.

По делу о взрыве был задержан предполагаемый организатор преступления Александр Пермяков. Он сообщил, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. Мужчина заложил взрывное устройство на дороге и позже привел его в действие дистанционно. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт», Пермяков был арестован на два месяца.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023