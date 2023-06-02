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Два человека погибли и 12 пострадали при пожаре в Риме

Минимум 300 человек пострадали при столкновении поездов в Индии

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Фото: соцсети
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Число пострадавших при столкновении поездов в Индии составляет как минимум 300 человек. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщает местный телеканал NDTV.

Газета Hindustan Times в то же время передает о 350 пострадавших. Ранее, 2 июня, правительство Индии сообщало, что в крушении погибло 50 человек.

Экстренные службы опасаются, что многие люди оказались в ловушке под обломками. Ведутся поисково-спасательные операции. На месте находится порядка 50 машин скорой помощи. Медики сообщают, что раненых «слишком много».

Власти Индии предоставили номера телефонов доверия для сообщений граждан. Более сотни сотрудников национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF) и государственных сил реагирования на стихийные бедствия (SDRF) были направлены для участия в спасательных операциях.

Поезда столкнулись в штате Одиша возле станции Баханага вечером 2 июня. Представитель министерства железных дорог Амитабх Шарма заявил, что это были пассажирский Coromandel Express, направлявшийся из Калькутты в Ченнаи, и грузовой поезд, следовавший из Бангалора в Калькутту.

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