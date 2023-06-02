Число погибших при столкновении поездов в Индии возросло до 50
До 50 возросло число погибших при столкновении пассажирского поезда с грузовым составом в Индии. Об этом 2 июня сообщает газета Hindustan Times.
Уточняется, что после столкновения с рельсов сошли восемь вагонов «Коромандельского экспресса», следовавшего из Калькутты в Ченнаи.
На месте находятся порядка 50 машин скорой помощи. Медики сообщают, что раненых «слишком много».
Авария произошла в штате Одиша возле станции «Баханага» ранее в этот день.