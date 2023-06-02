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Губернатор Белгородской области пообещал договориться об ипотечных каникулах

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Фото: ТАСС/Олег Елков
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Власти Белгородской области сделают всё возможное, чтобы помочь жителям, которые пострадали от обстрелов ВСУ, в том числе с ипотекой. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков заявил в пятницу, 2 июня.

Глава Белгородской области пообещал договориться о предоставлении отсрочек по платежам.

«С ипотекой будем заниматься. Будем пытаться договариваться, чтобы были каникулы по платежам, потому что понимаем, что сейчас всем будет трудно», — цитирует Гладкова телеканал «Звезда».

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Ранее в этот день Гладков сообщил, что количество пострадавших при обстреле в городе Шебекино увеличилось до 16 человек, передает RT.

Глава региона добавил, что врачи оказывают необходимую помощь пострадавшим. Количество разрушенных и получивших повреждения домов и автомобилей уточняется.

Ранее в пятницу Гладков сообщал о новом обстреле, который ВСУ нанесли по дороге в Шебекинском округе. В результате него погибли две женщины, ехавшие в автомобиле, сообщается на сайте kp.ru. В другой машине пострадали двое мужчин. Они получили осколочные ранения грудной клетки и нижних конечностей.

Как заявил корреспондент «Известий» Александр Сафиулин, ВСУ при обстреле Шебекино 2 июня целенаправленно наносили удары по частному сектору.

Обстрелы города украинскими военными усилились в конце мая.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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