Умер лауреат премии «Оскар» Гленн Фарр

Оскароносный монтажер Гленн Фарр умер в 77 лет от осложнений, вызванных опухолью мозга, сообщает 2 июня Deadline со ссылкой на социальные сети его друзей.

Фарр получил премию американской гильдии киноакадемиков в 1984 году в категории лучший монтаж за фильм Филипа Кауфмана «Парни что надо», сюжет которого рассказывает об американских летчиках, выбранных для полетов в космос. Он разделил победу с Лизой Фрухтман, Томом Рольфом, Стивеном А. Роттером и Дугласом Стюартом.

Среди работ Фарра: «Ничего общего» Гарри Маршалла, «Толстяк» Энн Бэнкрофт и «Настоящие мужчины», а также многие другие фильмы 1980 и 1990 годов. Он также смонтировал более 30 эпизодов телесериала CBS «Менталист».