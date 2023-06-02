Реклама
Прямой эфир
Мир
Умер лауреат премии «Оскар» Гленн Фарр
Мир
Республиканцы усомнились в силах Байдена закончить второй президентский срок
Политика
В Госдуме назвали уловкой слова госсекретаря Блинкена о россиянах и США
Мир
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Мир
США намерены продолжать уведомлять Россию о запусках ракет и учениях
Армия
Двое российских бойцов захватили опорный пункт и взяли пленных вблизи Марьинки
Мир
В Европарламенте оценили риск прямой эскалации после решения США по ДСНВ
Мир
Два человека погибли и 12 пострадали при пожаре в Риме
Авто
Ford отозвала более 140 тыс. кроссоверов Lincoln из-за рисков возгорания
Культура
Рок-фестиваль «Нашествие» в Калужской области перенесли на 2024 год
Общество
Источник сообщил о задержании двух белгородских бизнесменов
Политика
Лавров обсудил с главой МИД Ирана перспективы возобновления СВПД
Сюжет:

Двое российских бойцов захватили опорный пункт и взяли пленных вблизи Марьинки

РИА Новости: ВС РФ захватили опорный пункт ВСУ и пленили солдат на Марьинском направлении
0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двое российских бойцов группировки «Юг» захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на марьинском направлении. Об этом 2 июня сообщил боец с позывным Лис.

Он рассказал о полученном приказе взять под контроль укрепление противника, из которого ВСУ постоянно обстреливали позиции армии РФ.

«Мы в составе двух бойцов выдвинулись. Было не совсем просто, бой длился порядка четырех часов, и мы одновременно вели переговоры, чтобы они сдались. Мы не совсем понимали, сколько их там», — рассказал солдат, участвовавший в операции, в беседе с «РИА Новости».

В какой-то момент Лис остался один, так как его сослуживец — российский боец с позывным Тэд пошел пополнить боекомплект. Однако ВСУ обстреляли опорный пункт, за который велся бой, из миномета.

После этого, по словам российского бойца, когда один из украинских военных решил сдаться, российские солдаты заняли позицию и взяли в плен четырех боевиков ВСУ.

Российские бойцы доложили командованию о взятии опорного пункта. За ними отправили боевую машину, чтобы те смогли доставить военнопленных.

Стрелять по складам: ВС РФ продолжают уничтожать украинские резервы
Российские военные разрушают логистику противника, срывая готовящееся наступление ВФУ, говорят эксперты

Российские военные группировки «Юг» 27 мая сорвали попытку прорыва через линию фронта украинской диверсионно-штурмовой группы на александро-калиновском направлении. Авиация «Южной» группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплению вооружений и военной техники 24-й механизированной бригады в районе Торецка, по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ на лисичанском направлении и по скоплению живой силы, резервам и складам боеприпасов 110-й отдельной механизированной бригады украинской армии в Авдеевке.

Ранее в этот день сообщалось, что российские силы минометным огнем уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. БПЛА отследил местоположение противника, а военнослужащие успешно выполнили свою боевую задачу, согласно координатам цели.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023