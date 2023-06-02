Двое российских бойцов захватили опорный пункт и взяли пленных вблизи Марьинки

Двое российских бойцов группировки «Юг» захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на марьинском направлении. Об этом 2 июня сообщил боец с позывным Лис.

Он рассказал о полученном приказе взять под контроль укрепление противника, из которого ВСУ постоянно обстреливали позиции армии РФ.

«Мы в составе двух бойцов выдвинулись. Было не совсем просто, бой длился порядка четырех часов, и мы одновременно вели переговоры, чтобы они сдались. Мы не совсем понимали, сколько их там», — рассказал солдат, участвовавший в операции, в беседе с «РИА Новости».

В какой-то момент Лис остался один, так как его сослуживец — российский боец с позывным Тэд пошел пополнить боекомплект. Однако ВСУ обстреляли опорный пункт, за который велся бой, из миномета.

После этого, по словам российского бойца, когда один из украинских военных решил сдаться, российские солдаты заняли позицию и взяли в плен четырех боевиков ВСУ.

Российские бойцы доложили командованию о взятии опорного пункта. За ними отправили боевую машину, чтобы те смогли доставить военнопленных.

Российские военные группировки «Юг» 27 мая сорвали попытку прорыва через линию фронта украинской диверсионно-штурмовой группы на александро-калиновском направлении. Авиация «Южной» группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплению вооружений и военной техники 24-й механизированной бригады в районе Торецка, по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ на лисичанском направлении и по скоплению живой силы, резервам и складам боеприпасов 110-й отдельной механизированной бригады украинской армии в Авдеевке.

Ранее в этот день сообщалось, что российские силы минометным огнем уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. БПЛА отследил местоположение противника, а военнослужащие успешно выполнили свою боевую задачу, согласно координатам цели.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».