Школьный психолог вымогала у семьи ученика полмиллиона рублей

Педагога из Пермского края обвиняют в покушении на мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере, сообщает в пятницу, 2 июня, пресс-служба прокуратуры региона.

Она вымогала у матери одного из своих учеников полмиллиона рублей. В обмен психолог обещала не передавать в полицию документы, в которых были данные о том, что он якобы избил свою одноклассницу. Женщина заподозрила неладное и обратилась в полицию.

По данным краевой прокуратуры, правоохранители доказали непричастность школьника к произошедшему. Инцидент с избиением психолог полностью выдумала.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело. Ее обвиняют в покушении на мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере. Расследование завершено, материалы с обвинительным заключением переданы в суд.

Ранее, 23 мая, во время последнего звонка 17-летний выпускник напал на одноклассницу и попытался перерезать ей горло. В результате девочка получила рану в области шеи. Сам школьник на вопрос правоохранительных органов о причинах поступка ответил, что хотел заняться вымогательством денег «со всей школы».