Реклама
Прямой эфир
Мир
Умер лауреат премии «Оскар» Гленн Фарр
Мир
Республиканцы усомнились в силах Байдена закончить второй президентский срок
Политика
В Госдуме назвали уловкой слова госсекретаря Блинкена о россиянах и США
Мир
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Мир
США намерены продолжать уведомлять Россию о запусках ракет и учениях
Армия
Двое российских бойцов захватили опорный пункт и взяли пленных вблизи Марьинки
Мир
В Европарламенте оценили риск прямой эскалации после решения США по ДСНВ
Мир
Два человека погибли и 12 пострадали при пожаре в Риме
Авто
Ford отозвала более 140 тыс. кроссоверов Lincoln из-за рисков возгорания
Культура
Рок-фестиваль «Нашествие» в Калужской области перенесли на 2024 год
Общество
Источник сообщил о задержании двух белгородских бизнесменов
Политика
Лавров обсудил с главой МИД Ирана перспективы возобновления СВПД
Сюжет:

Военный эксперт оценил идею США о новой архитектуре контроля над вооружениями

Военный эксперт Литовкин усомнился в честности США в предлагаемой ими архитектуре контроля над вооружениями
0
Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Ian Dudley
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Идея США о новой архитектуре контроля над вооружениями с участием пяти ядерных держав с общим режимом уведомлений о ракетных пусках хорошая, но вопрос в том, будет ли Вашингтон честно выполнять свои обязательства. Об этом 2 июня «Известиям» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Эксперт отметил, что Россия и США и сейчас обязаны накануне предупреждать друг друга о запуске ракетных пусков, даже несмотря на то, что Москва приостановила участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

«Мы оставили за собой обязанность предупреждать американцев заранее о ракетных пусках. Это делается для того, чтобы они не приняли испытательный пуск за боевой. То, что таких договоренностей не было с Китаем, с Францией, с Великобританией, у которых тоже есть ракеты, и которые тоже проводят испытательные пуски, это, конечно, упущение. Но упущение только потому, что они не были членами ДСНВ», — сказал он.

Если будет создан такой договор между пятью государствами, владеющими ядерными боеголовками, то это будет шаг вперед, подчеркнул Литовкин. Но вопрос в том, готовы ли американцы честно и добросовестно исполнять свои обязательства.

«Потому что они даже по договору, который существует между РФ и США, не выполняют свои обязательства честно и добросовестно. Всё время пытаются смухлевать и получить одностороннее преимущество в выполнении этого договора. Поэтому я сильно сомневаюсь, что Китай, например, будет готов подписать такой договор с американцами, потому что Пекин не доверяет Вашингтону», — сказал эксперт.

Собеседник «Известий» добавил, что Москва за последнее время потеряла всякое уважение и доверие к США, которые ведут себя вызывающе и по правилам, которые они устанавливают, а также не придерживаются международных договоренностей.

Тысячи зарядов: сколько стран имеют ядерное оружие
Человечество не раз шло по пути от «ядерной эйфории» до «красной черты» и обратно

Ранее в этот день советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон намерен начать диалог с РФ и Китаем по созданию новой системы контроля над ядерными вооружениями. США также хотят «разработать соглашение по контролю за вооружениями на период после 2026 года».

Также 2 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры с США по теме введенных ими контрмер из-за выхода российской стороны из ДСНВ должны быть проведены.

1 июня в Госдепартаменте сообщили, что США прекратят передавать РФ информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под ДСНВ. На фоне этого посольство РФ в США заявило, что российская сторона приняла к сведению объявленные Вашингтоном контрмеры в контексте ДСНВ, однако путь к возобновлению действия договора «только один, и он хорошо известен коллегам».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023