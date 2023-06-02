Военный эксперт оценил идею США о новой архитектуре контроля над вооружениями

Идея США о новой архитектуре контроля над вооружениями с участием пяти ядерных держав с общим режимом уведомлений о ракетных пусках хорошая, но вопрос в том, будет ли Вашингтон честно выполнять свои обязательства. Об этом 2 июня «Известиям» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Эксперт отметил, что Россия и США и сейчас обязаны накануне предупреждать друг друга о запуске ракетных пусков, даже несмотря на то, что Москва приостановила участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

«Мы оставили за собой обязанность предупреждать американцев заранее о ракетных пусках. Это делается для того, чтобы они не приняли испытательный пуск за боевой. То, что таких договоренностей не было с Китаем, с Францией, с Великобританией, у которых тоже есть ракеты, и которые тоже проводят испытательные пуски, это, конечно, упущение. Но упущение только потому, что они не были членами ДСНВ», — сказал он.

Если будет создан такой договор между пятью государствами, владеющими ядерными боеголовками, то это будет шаг вперед, подчеркнул Литовкин. Но вопрос в том, готовы ли американцы честно и добросовестно исполнять свои обязательства.

«Потому что они даже по договору, который существует между РФ и США, не выполняют свои обязательства честно и добросовестно. Всё время пытаются смухлевать и получить одностороннее преимущество в выполнении этого договора. Поэтому я сильно сомневаюсь, что Китай, например, будет готов подписать такой договор с американцами, потому что Пекин не доверяет Вашингтону», — сказал эксперт.

Собеседник «Известий» добавил, что Москва за последнее время потеряла всякое уважение и доверие к США, которые ведут себя вызывающе и по правилам, которые они устанавливают, а также не придерживаются международных договоренностей.

Ранее в этот день советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон намерен начать диалог с РФ и Китаем по созданию новой системы контроля над ядерными вооружениями. США также хотят «разработать соглашение по контролю за вооружениями на период после 2026 года».

Также 2 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры с США по теме введенных ими контрмер из-за выхода российской стороны из ДСНВ должны быть проведены.

1 июня в Госдепартаменте сообщили, что США прекратят передавать РФ информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под ДСНВ. На фоне этого посольство РФ в США заявило, что российская сторона приняла к сведению объявленные Вашингтоном контрмеры в контексте ДСНВ, однако путь к возобновлению действия договора «только один, и он хорошо известен коллегам».