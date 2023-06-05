Более половины россиян проведут отпуск в РФ и потратят не менее 50 тыс. рублей

Большинство опрошенных россиян планируют взять отпуск летом на две недели (55%), провести его в России (82,7%) и потратить на это не меньше 50 тыс. рублей (54,5%), следует из исследования Русской школы управления (РШУ), опросившей сотрудников из разных отраслей бизнеса. «Известия» ознакомились с результатами 5 июня.

При этом отдыхать менее недели будут 7% респондентов, семь дней — 20,6%, три недели — 9,9%, месяц и более — 6,9%.

Как объяснила директор РШУ Анастасия Боровская, работники часто берут отпуск именно на две недели, так как это самый удобный вариант.

«Они успевают отдохнуть от работы и при этом не сильно страдает рабочий процесс. Если уйти на более продолжительный срок, то может скопиться гора дел, которую после отпуска нужно будет разбирать в режиме цейтнота. И в итоге от недавнего отдыха быстро не останется и следа — сотрудник снова будет чувствовать себя сильно уставшим», — отметила она.

До 10 тыс. рублей готовы потратить 10,4% ответивших на вопросы, 14,2% — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, 20,9% — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, 29,1% — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, 18,7% — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, 6,7% — свыше 200 тыс. рублей.

Ранее, 30 мая, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала «Известиям», как правильно работнику оформить отпуск. Она напомнила, что каждый сотрудник, отработавший в компании минимум полгода, имеет право на ежегодный отдых. Соответствующий график формируется до начала текущего года с учетом пожеланий работников и согласуется с руководителем. За две недели до начала отпуска по графику начальник обязан письменно предупредить сотрудника об этом. Компания должна выплатить отпускные не менее чем за три дня до начала отдыха. Уход в отпуск вопреки запрету работодателя будет считаться прогулом.