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МО РФ: ВКС высокоточным оружием ударили по ПВО Украины, прикрывающим ключевые объекты

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Российская авиация нанесла массированный удар по средствам противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые прикрывали важные объекты инфраструктуры. Об этом стало известно 2 июня из брифинга Министерства обороны РФ.

Подавление средств ВСУ было осуществлено минувшей ночью, в нем участвовали Воздушно-космические силы (ВКС) России.

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по ПВО противника, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также добавил, что российские военные поразили все назначенные цели.

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Ранее в этот же день стало известно, что украинскую певицу Инну Воронову отправили под домашний арест из-за опубликованного видео с работой ПВО в Киеве. Певица столкнулась с критикой из-за того, что видео стали использовать в качестве подтверждения того, что американский ЗРК Patriot уязвим перед российским «Кинжалом». Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, пока проводится расследование.

До этого, 16 мая, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу опроверг заявления Украины о том, что их система ПВО сбила российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» в количестве шести единиц. Шойгу отметил, что Россия не запускала столько «Кинжалов», сколько ВСУ всякий раз якобы сбивают своими заявлениями.

В тот же день сообщалось, что в Киеве заблокировали онлайн-камеры, на записи которых попала работа украинской ПВО. Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения. Советник командования Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат в марте этого года заявил, что на Украине планируют ввести уголовную ответственность за публикации данных о пролете беспилотников и ракет, позволяющих выявить слепые зоны ПВО.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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