МО РФ: ВКС высокоточным оружием ударили по ПВО Украины, прикрывающим ключевые объекты
Российская авиация нанесла массированный удар по средствам противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые прикрывали важные объекты инфраструктуры. Об этом стало известно 2 июня из брифинга Министерства обороны РФ.
Подавление средств ВСУ было осуществлено минувшей ночью, в нем участвовали Воздушно-космические силы (ВКС) России.
«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по ПВО противника, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он также добавил, что российские военные поразили все назначенные цели.
Ранее в этот же день стало известно, что украинскую певицу Инну Воронову отправили под домашний арест из-за опубликованного видео с работой ПВО в Киеве. Певица столкнулась с критикой из-за того, что видео стали использовать в качестве подтверждения того, что американский ЗРК Patriot уязвим перед российским «Кинжалом». Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, пока проводится расследование.
До этого, 16 мая, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу опроверг заявления Украины о том, что их система ПВО сбила российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» в количестве шести единиц. Шойгу отметил, что Россия не запускала столько «Кинжалов», сколько ВСУ всякий раз якобы сбивают своими заявлениями.
В тот же день сообщалось, что в Киеве заблокировали онлайн-камеры, на записи которых попала работа украинской ПВО. Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения. Советник командования Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат в марте этого года заявил, что на Украине планируют ввести уголовную ответственность за публикации данных о пролете беспилотников и ракет, позволяющих выявить слепые зоны ПВО.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.
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