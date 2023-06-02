В Краснодаре составили протокол на водителя за обклеенный долларами Mercedes

На водителя в Краснодаре составили административный протокол за то, что он обклеил фальшивыми долларовыми купюрами автомобиль Mercedes. Об этом 2 июня сообщила полиция города.

«На 31-летнего жителя города Сочи правоохранители составили административный протокол по ч.1 ст.12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена», — сообщило ведомство в Telegram-канале.

Отмечается, что таким образом водитель внес изменения в цвет кузова без согласования с ГИБДД. Также у него была разбита задняя фара.

Правонарушитель заявил полиции, что хотел таким образом привлечь к себе внимание.

Ранее, 15 мая, бойца поп-ММА Макса Дивнича задержали в Санкт-Петербурге за слишком сильную тонировку автомобиля. Спортсмену было предъявлено предписание о явке в суд. Согласно словам представителя Дивнича, в случае повторного нарушения ему грозил арест на срок до 15 суток.