Реклама
Прямой эфир
Мир
Умер лауреат премии «Оскар» Гленн Фарр
Мир
Республиканцы усомнились в силах Байдена закончить второй президентский срок
Политика
В Госдуме назвали уловкой слова госсекретаря Блинкена о россиянах и США
Мир
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Мир
США намерены продолжать уведомлять Россию о запусках ракет и учениях
Армия
Двое российских бойцов захватили опорный пункт и взяли пленных вблизи Марьинки
Мир
В Европарламенте оценили риск прямой эскалации после решения США по ДСНВ
Мир
Два человека погибли и 12 пострадали при пожаре в Риме
Авто
Ford отозвала более 140 тыс. кроссоверов Lincoln из-за рисков возгорания
Культура
Рок-фестиваль «Нашествие» в Калужской области перенесли на 2024 год
Общество
Источник сообщил о задержании двух белгородских бизнесменов
Политика
Лавров обсудил с главой МИД Ирана перспективы возобновления СВПД

В Краснодаре составили протокол на водителя за обклеенный долларами Mercedes

0
Фото: Управление МВД России по Краснодарскому краю
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На водителя в Краснодаре составили административный протокол за то, что он обклеил фальшивыми долларовыми купюрами автомобиль Mercedes. Об этом 2 июня сообщила полиция города.

«На 31-летнего жителя города Сочи правоохранители составили административный протокол по ч.1 ст.12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена», — сообщило ведомство в Telegram-канале.

Отмечается, что таким образом водитель внес изменения в цвет кузова без согласования с ГИБДД. Также у него была разбита задняя фара.

Правонарушитель заявил полиции, что хотел таким образом привлечь к себе внимание.

До первой лампочки: каким будет новый перечень неисправностей машин
Правительство расширит список неполадок, при которых эксплуатация автомобилей будет запрещена

Ранее, 15 мая, бойца поп-ММА Макса Дивнича задержали в Санкт-Петербурге за слишком сильную тонировку автомобиля. Спортсмену было предъявлено предписание о явке в суд. Согласно словам представителя Дивнича, в случае повторного нарушения ему грозил арест на срок до 15 суток.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023