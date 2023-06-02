В Минпромторге изучают возможное ограничение параллельного импорта электроники

В Министерстве промышленности и торговли России подтвердили, что рассматривают поступившее от отрасли предложение об ограничении перечня электроники, которую можно ввозить по параллельному импорту. Об этом в ведомстве сообщили телеканалу «Звезда» в пятницу, 2 июня.

В министерстве уточнили, что в настоящее время идет сбор обоснованных предложений по конкретным брендам. Они должны быть подтверждены цифрами производства аналогичных российских товаров.

Ранее в этот день «Коммерсант» сообщил, что Минпромторг рассматривает возможность ограничения параллельного импорта для более 20 брендов вычислительной техники. В список могут войти Acer, Asus, Dell, HP и IBM.

Речь идет о продукции, производство которой налажено в России. По мнению дистрибьюторов, такой шаг приведет к дефициту и удорожанию продукции, сообщает телеканал «360».

Глава Минпромторга Денис Мантуров 24 мая рассказал «Известиям», что ведомство планирует оптимизировать перечень брендов, которые можно ввозить в РФ по параллельному импорту. По его словам, список с момента появления сокращен уже в три раза. Мантуров объяснил, что министерство должно создавать условия для развития собственных производителей, поэтому по мере насыщения рынка отечественной номенклатурой товаров следует постепенно сокращать параллельный импорт.

Параллельный импорт легализовали в РФ в июне 2022 года после ухода некоторых зарубежных компаний с российского рынка, а также приостановки поставок некоторых товаров в РФ на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций. Схема позволяет ввозить в страну некоторую продукцию без разрешения иностранных правообладателей.