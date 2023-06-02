Два человека погибли и 12 пострадали при пожаре в Риме
Два человека погибли и 12 пострадали в результате пожара в жилом здании в Риме. Об этом 2 июня сообщила газета il Messaggero.
Огонь охватил семь этажей дома на северо-востоке столицы Италии. Здание находится на реконструкции по экологической программе.
Известно как минимум о двух погибших. Еще семь человек получили ожоги, пятеро отравились угарным газом.
По предварительной версии, пожар начался в припаркованной под зданием машине.
Ранее в этот день трое детей погибли в результате пожара в селе Карабула Богучанского района Красноярского края. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).