На Украине сообщили о взрывах в Харьковской области

На северо-востоке Украины в Харьковской области прогремели взрывы. Как сообщает 2 июня украинское издание «Страна.uа», в регионе объявлена воздушная тревога.

«Сообщают о взрывах в Харьковской области, а также о запуске ракет из Белгородской области», — говорится в Telegram-канале издания.

Ранее 2 июня из данных официального ресурса по оповещению граждан уже сообщалось, что на Украине объявлена воздушная тревога в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Оповещения о тревоге начали поступать в 15:19 мск.

Ночью украинские СМИ сообщали, что взрывы прозвучали в Киеве, в районе Черкасс и в Харьковской области.

Минобороны РФ информацию об этом не комментировало.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

С 24 февраля 2022 года РФ проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.