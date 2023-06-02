Более 40 пришкольных лагерей открыли в Астрахани
В Астрахани открыли 43 пришкольных лагеря. Они заработали в Международный день защиты детей, 1 июня, сообщает городская администрация.
«В 43 школах города открылись летние лагеря. В них отдохнут более 3 тыс. юных астраханцев», — говорится в сообщении властей.
Глава города Олег Полумордвинов, чьи слова приводит «Астрахань-24», рассказал, что в лагерях будут организованы спортивные, культурные, образовательные и патриотические мероприятия. В 2023 году их смогут посетить на 300 ребят больше, чем в 2022-м.
Для детей разработано специально меню, в котором учтено необходимое количество белков, жиров и углеводов. В рацион школьников войдут свежие овощи, фрукты, витаминизированные напитки.
7 апреля правительство России поддержало законопроект, в соответствии с которым все летние оздоровительные лагеря должны будут предоставлять квоты на отдых для детей с ограниченными возможностями.