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Госсекретарь Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не являются врагами для россиян

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США не являются врагами для россиян и не хотят свергать российское руководство. Об этом 2 июня заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«На протяжении 30 лет мы поддерживаем с Москвой стабильные отношения сотрудничества, потому что считаем, что безопасная и процветающая Россия отвечает интересам Америки. Мы не хотели свергать российское правительство, у нас не было такой цели. Российское будущее должны выбирать россияне», — сказал он на мероприятии в Хельсинки.

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Ранее в этот день Блинкен заверил, что Вашингтон приветствует любую инициативу, которая приведет за стол переговоров Россию и Украину. По его словам, США поддержат действия любого государства, если они помогут найти заключение «справедливого мира».

26 мая первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил, что США поддерживают Украину в конфликте с Россией, так как хотят продолжения военных действий между странами.

23 января глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США, угрожая другим государствам из-за сотрудничества с Россией, переходят все «красные линии», но Вашингтон «ничем не гнушается».

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