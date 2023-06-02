Jaguar Land Rover продемонстрировал новый логотип

Конценрн Jaguar Land Rover, который недавно провел ребрендинг и реструктуризацию подразделений, 1 июня, в четверг, продемонстрировал новый логотип JLR.

По словам представителей компании, «нисходящая» буква J отвечает за элегантность образа JLR, в то время как объединенные L и R отвечают за постепенный переход к утонченности и современности.

В апреле Jaguar Land Rover объявила о прекращении выпуска машин под маркой Land Rover. Кроме того, концерн изменил официальное название: JLR без расшифровки. В структуру JLR входят четыре самостоятельные марки: Range Rover, Defender, Discovery и Jaguar. Новый союз марок в компании получил название House of Brands («Дом брендов»).

Маркетологи JLR считают, что в разговорной среде названия моделей фактически уже давно стали самостоятельными, а слишком длинные официальные названия моделей, например, Land Rover Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic, остро нуждаются в сокращении количества символов.

25 мая компания «Мерседес-Бенц РУС», до недавних пор бывшая российским представительством немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz, объявила о ребрендинге. Такое решение связано с завершившейся сделкой по передаче долей и акций Mercedes-Benz AG российской компании «Автодом». Теперь «Мерседес-Бенц РУС» будет называться «МБ РУС». Перемены затронут не только название бывшего российского офиса немецкой компании, но также изменятся визуальные элементы бренда, сайта и фирменного стиля.