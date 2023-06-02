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Jaguar Land Rover продемонстрировал новый логотип

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Фото: Jaguar Land Rover
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Конценрн Jaguar Land Rover, который недавно провел ребрендинг и реструктуризацию подразделений, 1 июня, в четверг, продемонстрировал новый логотип JLR.

По словам представителей компании, «нисходящая» буква J отвечает за элегантность образа JLR, в то время как объединенные L и R отвечают за постепенный переход к утонченности и современности.

В апреле Jaguar Land Rover объявила о прекращении выпуска машин под маркой Land Rover. Кроме того, концерн изменил официальное название: JLR без расшифровки. В структуру JLR входят четыре самостоятельные марки: Range Rover, Defender, Discovery и Jaguar. Новый союз марок в компании получил название House of Brands («Дом брендов»).

Маркетологи JLR считают, что в разговорной среде названия моделей фактически уже давно стали самостоятельными, а слишком длинные официальные названия моделей, например, Land Rover Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic, остро нуждаются в сокращении количества символов.

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