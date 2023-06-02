«Фестиваль креативных индустрий» стартовал в Туле

Тула на четыре дня стала самой творческой площадкой страны. В город, где 1 июня начался «Фестиваль креативных индустрий», приехали сотни воспитанников школ искусств и изобразительных студий.

«Известия» рассказали о гостях площадки и запланированных на ней мероприятиях.

Фестиваль проходит на территории Объединения центров развития культуры. Его гости могут бесплатно посетить лекции, творческие встречи, мастер-классы, концерты, презентации проектов, модные показы, концерты, познакомиться с представителями креативных индустрий.

В частности, одаренных детей Тульской области пригласили на фестиваль изобразительных искусств «Поленово-Бунырево». На выставку свои работы привезли сто лучших воспитанников художественных школ.

Как рассказала журналистам 16-летняя Софья Дагаева, она нарисовала озеро во время семейной поездки на природу. По ее словам, карандаш и бумага у нее всегда под рукой.

«Я постоянно стараюсь выезжать на пленэры, спрашивать советы у художников, чтобы совершенствовать свои навыки», — призналась она.

Мероприятия фестиваля проходят на берегу Оки. Это место настолько живописное, что юные художники сразу решили взяться за кисти.

«Здесь происходит слияние практики и теории — как увидеть пейзаж, как его запечатлеть. Такой праздник для детей полезен как опыт работы на пленэре, опыт вообще становления юного художника», — отметил ректор Московского государственного академического института им. В.И. Сурикова Анатолий Любавин.

Сейчас Центры развития молодежи открываются во многих городах Тульской области. Направления изучаются самые разные — от поэзии до точных наук.

«Это физика, это химия, это биология, это айтишники — будущие профессии сегодняшнего и завтрашнего дня», — подчеркнул губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

На сцене фестиваля, приветствуя участников, губернатор на несколько минут решил сменить профессию и попробовал себя в роли оператора. Дюмин взял в руки камеру оператора «Известий», чтобы запечатлеть участников.

Как добавила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, уже в 61-м российском регионе открыты небольшие центры, которые взаимодействуют с учебным центром для одаренных детей «Сириус». По ее словам, в 2023 году планируется открыть еще 15 подобных центров.

По словам участников, атмосфера на фестивале очень дружелюбная. Уезжать домой не хочется, так как участники встретили единомышленников.

В конце мая были подведены итоги первого в ДФО форума «Российская креативная неделя — Дальний Восток». Деловую программу форума в кинотеатре «Океан» и фестивальную часть, которая проходила в центре города, посетили более 83 тыс. человек. К онлайн-трансляциям сессий присоединились более 3,5 млн пользователей (данные организаторов).