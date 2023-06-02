В Госдуме назвали уловкой слова госсекретаря Блинкена о россиянах и США

США почувствовали скорую победу России «на всех фронтах», поэтому им ничего не остается, кроме как говорить о дружбе. Об этом 2 июня заявил депутат Госдумы Сергей Каргинов.

Ранее в этот день американский госсекретарь Энтони Блинкен объявил, что США не являются врагом для россиян.

«Блинкен почувствовал ближайшую победу России на всех фронтах. Фронт с точки зрения борьбы экономической, санкционной, политической, военной. Все 15 тыс. санкций, которые они применили против России, не работают. Они не смогли добиться успеха, не смогли сломать нашу страну, а наоборот, только сделали наш народ крепче. Ничего им не остается другого, как заявлять теперь о том, что они друзья», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Каргинов отметил, что Россия не поддастся «на эту иллюзию, на эту уловку».

«Поэтому вести этот бой необходимо до конца. Это бой идеологический, мировозренческий. Я уверен, что Россия отстоит все свои традиционные ценности», — заключил парламентарий.

18 мая посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон за невозможностью поразить РФ пытается навести смуту в российском обществе. Так он прокомментировал видеоролик ЦРУ с призывом к россиянам делиться чувствительной информацией с американской спецслужбой.

В апреле глава МИД России Сергей Лавров заметил, что отношения РФ и США в настоящее время находятся в фазе горячей войны. При этом он назвал важным поддержание контактов с Вашингтоном и выразил надежду на восстановление диалога.

В том же месяце российский президент Владимир Путин сообщил, что отношения двух стран переживают глубокий кризис, в основе которого лежат принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка.