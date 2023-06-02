Еще 1 млрд рублей направят на реконструкцию набережной в Воронеже
Власти Воронежа объявили о поиске подрядчика на второй этап реконструкции Петровской набережной. Об этом 2 июня сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на документацию соответствующей госзакупки.
Согласно проекту, подрядчику необходимо обустроить пешеходные и велосипедные дорожки, проезды для автомобилей и парковку, спортивные площадки со скейт-парком и памп-треком, а также проложить инженерные сети, провести озеленение и выполнить ряд других работ.
Отмечается, что реконструкция предусматривает зонирование территории. Например, появится пляжная зона и зона барбекю.
Максимальная стоимость контракта превышает 1,1 млрд рублей. Основной объем средств направят из регионального бюджета. Завершить работы планируется к 1 сентября 2024 года.
По словам мэра Вадима Кстенина, первый этап реконструкции идет «в штатном режиме». К третьей очереди планируется приступить уже в 2024-м.