Названы преимущества банковских вкладов

Банковские вклады — это наиболее простой, популярный и надежный способ сбережения средств у россиян, так как они имеют гарантированную доходность, а защиту от возможных потерь предоставляет система Агентства по страхованию вкладов (АСВ), рассказал «Известиям» 2 июня специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

«Механизм открытия вклада устроен очень просто. Не надо разбираться в специальных терминах или тратить время на проведение сложных расчетов. Чтобы открыть вклад, достаточно иметь онлайн-приложение выбранного банка в смартфоне, доступ в интернет-банк через компьютер или физически посетить ближайшее его отделение. Это самый простой способ хотя бы частично защитить свои сбережения от инфляции», — объяснил он.

Эксперт уточнил, что кредитные организации предлагают различные сроки вложений в банковские вклады (депозиты), но наиболее популярные от одного-трех месяцев до одного года. Бывают депозиты и на более продолжительные периоды вложений — два-три года.

«Основные плюсы банковских депозитов заключаются в следующем: гарантированная доходность (вы не получите на руки сумму процентов по вкладу меньше объявленной, если будете соблюдать условия договора), надежность (вклады застрахованы в системе АСВ на максимальную сумму 1,4 млн рублей на человека в одном банке), доступность (согласно ст. 26 Гражданского кодекса РФ, вклады могут открывать даже подростки от 14 лет, также их можно открывать госслужащим, так как это не иностранный финансовый инструмент или инвестиция)», — отметил Вавилов.

Специалист также рассказал о последних новинках на рынке банковских вкладов. Так, у вкладчиков есть возможность скачать из интернета на свой смартфон различные агрегаторы, где можно сравнивать условия размещения депозитов в разных банках и выбрать наиболее выгодный вариант, а также использовать финансовые маркетплейсы, которые позволяют открыть вклад в интернете онлайн даже в той кредитной организации, где у пользователя нет счета.

«Кроме того, некоторые банки предоставляют дополнительные бонусы. Например, активное использование банковской карты или полученный статус премиального клиента могут дать повышенную процентную ставку по вкладу», — обратил внимание Вавилов.

Ранее в этот день экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков Александр Разуваев выразил мнение, что деньги в настоящее время лучше держать во вкладах в рублях, учитывая высокие процентные ставки по ним.

В начале июня сообщалось, что максимальная ставка по вкладам в банках держится на уровне 7,75% вторую декаду подряд.