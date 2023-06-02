Более 20 ДТП с участием животных произошло в Калужской области с начала года
На дорогах Калужской области за первые пять месяцев 2023 года зафиксировано 22 ДТП с участием диких животных. Об этом 2 июня сообщает газета «Весть» со ссылкой на информацию министерства природных ресурсов и экологии.
«В области зафиксировано 14 дорожных происшествий с участием лосей и восемь при участии косуль. Только за май было уставлено 14 ДТП», — говорится в сообщении.
В качестве примера ведомство приводит аварию, случившуюся в прошлые выходные. На 312-м км федеральной дороги М-3 «Украина» легковой автомобиль столкнулся с лосем. Пострадали три человека, животное погибло.
В минприроды уточняют, что сейчас у лосих происходит появление нового потомства. Прошлогодних телят они от себя отгоняют, но, отправляясь в самостоятельную жизнь, молодняк зачастую выбегает на проезжую часть, становясь причиной ДТП. Автомобилистов призывают быть бдительнее, особенно в зоне действия знака «Дикие животные».