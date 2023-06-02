США намерены продолжать уведомлять Россию о запусках ракет и учениях

Вашингтон будет уведомлять Москву о пусках ракет и учениях. Об этом 2 июня сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на ежегодном заседании Ассоциации по контролю над вооружениями.

«США продолжат заранее уведомлять Россию о запусках баллистических ракет и крупных учениях стратегических сил», — заявил он.

Салливан также добавил, что США готовы участвовать в двусторонних переговорах с Россией и Китаем по контролю над вооружениями без предварительных условий.

Ранее в этот день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры с США по теме введенных контрмер из-за выхода российской стороны из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) должны быть проведены.

1 июня в Госдепартаменте сообщили, что США прекратят передавать РФ информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, попадающих под ДСНВ.

На фоне этого посольство РФ в США заявило, что российская сторона приняла к сведению объявленные Вашингтоном контрмеры в контексте ДСНВ, однако путь к возобновлению действия договора «только один, и он хорошо известен коллегам».

До этого, 26 мая, замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал решение Вашингтона выйти из ДСНВ. По его мнению, США используют ДСНВ для того, чтобы свести политические счеты с Россией.

В соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях, который Москва и Вашингтон заключили в 2010 году, страны обязаны дважды в год обмениваться всеобъемлющими базами данных о состоянии боеголовок. Однако в конце марта помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам заявил, что Вашингтон в ответ на аналогичное решение России больше не будет передавать Москве ключевые данные о своих стратегических ядерных силах.

В настоящий момент и российская сторона приостановила участие в этом договоре.