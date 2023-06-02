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ФРГ поможет странам Балтии очистить морское дно от оружия времен Второй мировой войны

ФРГ поможет странам Балтии очистить морское дно от оружия времен Второй мировой войны
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Thomas Trutschel
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Германия готова передать свой опыт по очистке морского дна от боеприпасов и химического оружия времен Второй мировой войны государствам — участникам Совета государств Балтийского моря (СГБМ). Об этом было заявлено 2 июня по итогам встречи глав МИД организации в Висмаре.

Отмечается, что совет принял к сведению решение правительства ФРГ о разработке национальной программы по поднятию со дна Балтийского и Северного морей боеприпасов, в которую также входит разработка мобильной подводной платформы для очистки дна от оружия.

«Совет <...> приветствует предложение Германии поделиться опытом в рамках данной программы с региональными партнерами», — сообщили журналистам.

Участники организации также заявили о наличие угроз в области экологии и безопасности, которые «исходят от тысяч тонн обычных и химических боеприпасов, захороненных на дне Балтийского моря».

В августе 2022 года польские СМИ сообщали, что в Балтийском море назревает экологическая катастрофа из-за того, что на его дне затоплены десятки тысяч тонн немецкого химического оружия и других боеприпасов времен Второй мировой войны. Отмечалось, что в разных районах моря может лежать от 40 тыс. до 100 тыс. т токсичных веществ.

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17 мая прошлого года в Министерстве иностранных дел РФ объявили о том, что Россия выходит из Совета государств Балтийского моря. Указывалось, что в ответ на враждебные действия глава ведомства Сергей Лавров направил послание министрам стран — членов СГБМ, высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, а также в секретариат Совета в Стокгольме с уведомлением о выходе из организации.

До этого в марте 2022 года Совет государств Балтийского моря принял решение о приостановке деятельности РФ как участницы. Москва назвала такой шаг враждебным.

Ранее, 13 июля 2021 года сообщалось, что международная экспедиция обнаружила на дне Балтийского моря подводную лодку М-96, которая погибла в 1944 году. В поисках участвовала разведывательно-водолазная команда из России совместно с эстонской поисковой командой Maxstar Expedition при поддержке «Cевмаша», Фонда президентских грантов и «Транснефти».

Гибель М-96 произошла 7 сентября 1944 года из-за взрыва мины под носовой частью, в результате был переломлен корпус объекта. 22 члена экипажа погибли.

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