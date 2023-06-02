Более 3 тыс. пожарных извещателей установят бесплатно в Пензе
В Пензе в 2023 году планируют бесплатно установить в домах граждан более 3 тыс. пожарных извещателей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
На сегодняшний день завершен монтаж 303 аппаратов. Всего будет установлено 3205 единиц оборудования.
Бесплатно приборы устанавливают в домах многодетных и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, уточняет ИА «Пенза-пресс». Непосредственно перед установкой сотрудники Госпожнадзора проводят инструктаж по эксплуатации.
На монтаж извещателей из регионального бюджета выделено 1,923 млн рублей.
По официальным данным государственной противопожарной службы, за 2022 год с помощью пожарных извещателей удалось спасти более 300 детей и предотвратить гибель свыше 550 человек.