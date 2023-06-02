В Индии считавшийся умершим мужчина вернулся домой спустя 33 года

Житель индийского штата Раджастхан, которого родственники считали умершим, вернулся домой спустя 33 года. Об этом в пятницу, 2 июня, пишет NDTV.

75-летний Хануман Шайни пропал без вести в 1989 году. Мужчина утверждает, что все эти годы провел в храме Кангра Мата в Химачал-Прадеше на севере Индии, поклоняясь богине Матаджи.

«После завершения медитации и поклонения богиня велела мне вернуться домой, и я вернулся к своей семье», — сказал он.

По данным телеканала, в прошлом году семья индийца потеряла надежду найти его, провела последние ритуалы для умерших и получила свидетельство о его смерти.

У мужчины пятеро детей — три дочери и два сына.

Ранее, в апреле 2022 года, житель индийского штата Тамилнад вернулся домой на следующий день после своих похорон. 55-летний наемный рабочий Мурти отправился в город Тируппур на уборку сахарного тростника. Несколько дней семья не могла связаться с ним, но вскоре один из его родственников сообщил, что мужчину нашли мертвым. Его сын опознал тело отца. Умершего похоронили, а на следующий день рабочий вернулся домой.