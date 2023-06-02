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Олимпийский комитет России не получал приглашения на участие в Азиатских играх

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Олимпийский комитет России (ОКР) пока не получал от Олимпийского совета Азии приглашения поучаствовать в Азиатских играх, которые пройдут осенью в Китае. Об этом журналистам в пятницу, 2 июня, сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

Отвечая на вопрос о возможности участия российской команды в соревнованиях в Китае, он ответил, что, согласно политическим требованиям Международного олимпийского комитета (МОК), спортсмены не имеют права представлять ни свои национальные федерации, ни свой национальный олимпийский комитет.

По мнению Позднякова, даже какая-то гипотетическая возможность какого-то организованного выступления на Азиатских играх будет выглядеть достаточно странно.

«Больше я сказать ничего не могу до тех пор, пока ОКР не получит приглашения на это мероприятие. Обсуждать предметно этот вопрос не имеет смысла», — добавил он.

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28 марта исполком МОКа рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ, но только в качестве нейтральных атлетов. Также последовали рекомендации не допускать до соревнований спортсменов из РФ, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

Тогда Поздняков назвал нейтральный статус на Олимпийских играх нарушением прав человека. После этого решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе приняли федерации фехтования, тхэквондо, спортивной борьбы, скейтбординга, настольного тенниса и других олимпийских видов спорта. При этом ряд организаций отказался от выполнения рекомендаций МОКа.

7 мая президент МОКа Томас Бах заявил, что комитет примет все меры для возвращения российских и белорусских спортсменов на соревнования. МОК ведет тесный диалог с федерациями, которые ответственны за проведение турниров.

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