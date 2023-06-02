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Еще более 360 человек пострадали от укусов клещей в Коми

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В Республике Коми с 26 мая по 1 июня от укусов клещей пострадали 363 человека, в том числе 67 детей. Об этом сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в лабораториях исследован 331 экземпляр клеща. В пяти случаях выявлен вирус клещевого вирусного энцефалита, в 58 — возбудитель иксодового клещевого боррелиоза (болезнь Лайма).

В целом в больницы республики с начала сезона из-за клещей обратились 1130 человек, 214 из них — дети, пишет ИА «Комиинформ».

На предыдущей отчетной неделе, с 10 по 25 мая, в Коми зафиксировали 361 случай присасывания клеща. Сотрудники лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии провели 258 исследований.

11 мая врач-эксперт лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская рассказала о четырех передаваемых клещами опасных инфекциях. К ним относятся боррелиоз, эрлихиоз, бабезиоз и анаплазмоз.

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