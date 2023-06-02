«Известия» показали кадры уничтожения украинского дрона силами ПВО России
Корреспондент «Известий» Денис Кулага представил в пятницу, 2 июня, эксклюзивные кадры уничтожения силами противоракетной обороны (ПВО) РФ разведывательного беспилотника украинских боевиков в зоне спецоперации.
Кадры сделаны на юго-восточном фланге артемовского направления. Как следует из видео, после попадания снаряда беспилотник взрывается. После этого появляется серый столб дыма, аппарат теряет управление.
Обломки сбитого российской ПВО беспилотника упали на землю.
Ранее в этот день военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин рассказал, что российские дроны-камикадзе успешно поражают позиции противника в зоне проведения специальной военной операции.
В конце мая российские бойцы рассказали «Известиям», что дроны-камикадзе заметно упрощают работу по поражению позиций ВСУ. С их слов, увидеть аппарат крайне сложно из-за его высокой скорости.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.