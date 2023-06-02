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«Известия» показали кадры уничтожения украинского дрона силами ПВО России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Денис Кулага представил в пятницу, 2 июня, эксклюзивные кадры уничтожения силами противоракетной обороны (ПВО) РФ разведывательного беспилотника украинских боевиков в зоне спецоперации.

Кадры сделаны на юго-восточном фланге артемовского направления. Как следует из видео, после попадания снаряда беспилотник взрывается. После этого появляется серый столб дыма, аппарат теряет управление.

Обломки сбитого российской ПВО беспилотника упали на землю.

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Ранее в этот день военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин рассказал, что российские дроны-камикадзе успешно поражают позиции противника в зоне проведения специальной военной операции.

В конце мая российские бойцы рассказали «Известиям», что дроны-камикадзе заметно упрощают работу по поражению позиций ВСУ. С их слов, увидеть аппарат крайне сложно из-за его высокой скорости.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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