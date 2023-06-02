Две девушки пострадали при опрокидывании авто на трассе в Карелии
В Карелии в результате опрокидывания на крышу легкового автомобиля пострадали две девушки. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.
Авария произошла 1 июня на 306-м км федеральной автодороги А-121 «Сортавала». Легковой Nissan под управлением 34-летней девушки занесло на повороте, в результате чего машина перевернулась.
Как уточняет ИА FlashNord, травмы получили автомобилистка и ее 33-летняя пассажирка. Информация об их состоянии не приводится.
1 июня в Беломорском районе Карелии при столкновении двух легковых автомобилей три человека погибли и два пострадали. ДТП случилось на 793-м км федеральной автодороги Р-21 «Кола» в вечернее время.