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Съемки нового «Человека-паука» приостановлены из-за забастовки сценаристов

Variety: работа над новым «Человеком-пауком» приостановлена из-за забастовки сценаристов
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Фото: Marvel Studios Inc.
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Четвертый фильм «Человек-паук» находится в разработке, однако его съемки приостановлены из-за забастовки сценаристов в Голливуде. Об этом в среду, 31 мая, газета Variety.

«Мы собираемся снимать еще один фильм? Конечно», — сказала продюсер кинокартины Эми Паскаль в беседе с журналистом издания.

По ее словам, четвертая часть «Человека-паука» находится в разработке, но на время забастовки сценаристов процесс приостановлен.

Паскаль отметила, что создатели фильма поддерживают протестующих сотрудников. Работа над кинокартиной продолжится, «как только они соберутся вместе», уточнила продюсер.

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Сценаристы Голливуда со 2 мая объявили о протесте, в котором участвует почти весь штаб Гильдии сценаристов Америки, который насчитывает 15 тыс. сотрудников. Демонстрация является крупнейшей за 15 лет. Люди требуют повысить минимальные гонорары и улучшить условия труда.

В связи с беспорядками крупные киностудии удерживают гонорары, а те, кто решил принять участие в акции, вовсе не получат денежные выплаты.

Ранее, 26 мая, агентство Би-би-си сообщило, что компания Amazon приостановила съемки сериала «Бегущий по лезвию 2099» по той же причине. Отмечалось, производство проекта вряд ли возобновится до весны 2024 года.

Также 7 мая американский писатель Джордж Р. Р. Мартин рассказал, что работа по созданию приквела сериала «Игра престолов» приостановлена из-за забастовки Гильдии сценаристов США. По его словам, кабинет сотрудников, которые работают над сериалом «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь», закрыт на время забастовки.

В тот день сообщалось, что и съемки пятого сезона сериала «Очень странные дела» отложили также из-за забастовки.

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