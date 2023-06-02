Сцену «Алых парусов» украсят в стиле хай-тек и классика

Основными стилями оформления сцены «Алые паруса» на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге станут классический и хай-тек.

Изготовлением декораций занимается несколько цехов.

В частности, в концертных выступлениях будет задействована взлетающая техника с граффити, пятиметровые джойстики и двигающиеся арки с внутренним наполнением из беспроводных астер. В номерах будут принимать участие много воздушных артистов.

Детали изготовят как на 3D-принтерах, так и вручную. Самые сложные элементы декорации сначала смоделируют в 3D, создадут миниатюрные версии, чтобы внести возможные поправки, а затем сделают и в реальном размере.

«Для меня принципиально важна форма авансцены с очертаниями корабля, поскольку идет перекличка с главным символом праздника — бригом «Россия». В концертной части запланировано много динамичных номеров благодаря конструкции сцены. У нее очень интересный дизайн и с точки зрения образа, и с позиции возможностей трансформации и смены картинок», — сказал художник «Фабрики Арт» Николай Орлов.

Декорации будут готовы к отправке в Санкт-Петербург уже к середине июня.

Согласно проекту, планируется использование современных свето- и видеотехнологий, различных спецэффектов и пиротехники, композитных зеркальных поверхностей.

Сцена — многоуровневая, ее площадки будут располагаться под разными углами наклона и даже в воздухе.

Ранее, 1 июня, сообщалось о завершении основного этапа проектирования сцены для главного праздника выпускников «Алые паруса». В этом году сцена будет больше в полтора раза. Площадь мультимедийных поверхностей составила свыше 1 тыс. кв. м. После 20 июня начнется проведение репетиций с использованием видеографики и спецэффектов.

Главную сцену лета «Алые паруса» возродили в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

В прошлом году праздник выпускников «Алые паруса» побил рекорд зрительской аудитории. Его посмотрело почти 20 млн человек.