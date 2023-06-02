В Литве назвали отсутствие ответа о членстве Украины в НАТО опасной ситуацией
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в пятницу, 2 июня, заявила, что НАТО на саммите в июле должен выработать для Украины конкретный ответ по членству в альянсе, иначе это может стать тревожным прецедентом.
Об этом она сказала в рамках встречи глав и представителей парламентов стран-членов организации.
«Надеюсь, что в Вильнюсе мы сможем указать Украине ясный путь к членству в НАТО», — сказала она. Шимоните также добавила, что будет опасным прецедентом то, если результатом саммита не будет пропуск Киева в альянс.
На предстоящем в Вильнюсе саммите лидеры стран НАТО примут, в частности, многолетнюю программу помощи Украине. Она позволит Киеву полностью перейти с вооружения советского образца на западное и поможет добиться оперативной совместимости с союзниками по альянсу.
Ранее, 1 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен указал, что среди членов НАТО нет разногласий по возможному принятию Украины в альянс. При этом он отметил, что все подобные решения должны приниматься на основе консенсуса всех стран-участниц.
30 сентября прошлого года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна подала заявку о вступлении в военно-политический блок в ускоренном порядке. В середине мая этого года президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО на летнем саммите принять положительное решение о членстве страны в организации.