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Глава ОКР рассказал о попытках донести до МОК неприемлемость его рекомендаций

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Олимпийский комитет России (ОКР) старается донести до Международного олимпийского комитета (МОК) свою позицию, касающуюся допуска российских спортсменов до соревнований. Об этом 2 июня рассказал президент ОКР Станислав Поздняков.

«Стараемся донести до них нашу позицию, что те рекомендации и подходы, которые они демонстрируют, являются неприемлемыми и нелегитимными. Безусловно, они приносят ущерб олимпийскому движению не только в России, но и в целом в мире», — сказал он журналистам.

Глава ОКР отметил, что пока не знает, когда будут выработаны рекомендации российским спортивным федерациям об условиях участия спортсменов в международных турнирах в нейтральном статусе. По его словам, следующее заседание исполкома ОКР состоится 5 октября.

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28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса, и в качестве нейтральных атлетов. Также последовали рекомендации не допускать до соревнований спортсменов из РФ, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

Тогда Поздняков назвал нейтральный статус на Олимпийских играх нарушением прав человека.

После этого решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе приняли федерации фехтования, тхэквондо, спортивной борьбы, скейтбординга, настольного тенниса и других олимпийских видов спорта. При этом ряд организаций отказался от выполнения рекомендаций МОК.

7 мая президент МОК Томас Бах заявил, что комитет примет все меры для возвращения российских и белорусских спортсменов на соревнования. МОК ведет тесный диалог с федерациями, которые ответственны за проведение турниров.

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