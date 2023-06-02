АвтоВАЗ планирует выпускать в Ижевске новые модели Lada с партнерами из Китая
Российский производитель АвтоВАЗ рассматривает возможность с 2024 года выпускать на заводе в Ижевске новые модели Lada при участии партнеров из КНР. Об этом стало известно 2 июня из презентации АвтоВАЗа, показанной в ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России», сообщает агентство «Прайм».
«Старт совместного производства новых моделей Lada с партнерами из КНР в Тольятти и Ижевске — 2024 год», ― гласит слайд презентации.
29 мая АвтоВАЗ объявил о преждевременном корпоративном отпуске, который продлится до 19 июня, сообщает профсоюзная организация автозавода. Преждевременный отпуск связан с проблемами в логистике комплектующих. Изначально сотрудники АвтоВАЗа должны были взять трехнедельный перерыв с 24 июля.
Известно, что в ходе корпоративного отпуска АвтоВАЗ завершит валидацию на конвейер новых деталей и узлов, которые были локализованы в России или поставлены новыми партнерами из других стран в рамках поэтапного плана импортозамещения.