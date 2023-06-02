Отечественная легковушка сбила мужчину на переходе в Брянске
В Володарском районе Брянска в результате наезда легковушки пострадал мужчина. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла вечером 1 июня на улице Пушкина. Предварительно установлено, что 33-летний водитель ВАЗ-2110 допустил наезд на 38-летнего мужчину, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован в медучреждение, пишет NASHBRYANSK.RU. Медики диагностировали у него сотрясение мозга, ушиб легкого, переломы ребер.
Обстоятельства наезда устанавливаются.
25 мая в Рязани водитель Chevrolet Cruze сбил на переходе 20-летнюю девушку. Она тоже получила сотрясение мозга и другие травмы, ее госпитализировали.